Rümeysa'nın Halter Hedefleri - Son Dakika
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Rümeysa'nın Halter Hedefleri

Rümeysa\'nın Halter Hedefleri
06.06.2025 11:28
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19 yaşındaki Rümeysa Balıkaya, halterde madalya kazanmayı ve dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Sivas'ta çalıştığı iş yeri sahibinin yönlendirmesiyle haltere başlayan ve doğuştan boy kısalığı bulunan 19 yaşındaki halterci Rümeysa Balıkaya, önce Türkiye şampiyonasında madalya kazanmayı, ardından dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Ailesine destek olmak için kentteki bir lokantada garsonluk yapan 1 metre 36 santimetre boyundaki Rümeysa Balıkaya, patronunun yönlendirmesiyle bu yılın başında haltere başladı.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki halter salonunda antrenörü Serkan Seven yönetiminde 5 aydır hazırlıklarını sürdüren Rümeysa, bu ay Kırıkkale'de düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci olmak istiyor.

Rümeysa Balıkaya, AA muhabirine, ailesine destek olmak amacıyla bir lokantada garsonluk yaptığını söyledi.

İş yeri sahibinin kendisini haltere yönlendirdiğini anlatan Rümeysa, "Sivas'ta boyu nedeniyle 'Minik Herkül' olarak tanınan ve Paris Paralimpik Oyunları'nda ikinci olan Abdullah Kayapınar da aynı lokantada garsonluk yaptı, sonra milli halterci oldu. Bana 'Seni de haltere yazdıralım.' dediler. Bu sayede haltere başladım." dedi.

Rümeysa Balıkaya, Kırıkkale'de 11-12 Haziran'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na 55 kiloda katılacağını belirterek, "Hedefim Türkiye şampiyonasında madalya kazanmak. Sonrasında ise dünya şampiyonasına gitmek ve ülkemi orada güzel şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Seven: "İlk yarışması ama hedefimiz madalya"

Antrenör Serkan Seven ise Rümeysa'nın başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.

Rümeysa ile lokantaya yemeğe gittikleri sırada tanıştıklarını anlatan Seven, "Olimpiyat ikincisi Abdullah Kayapınar da o lokantada garsonluk yapıyordu. Ondan esinlenerek halter salonumuza geldi. Çalışmalarımız da gayet güzel geçiyor. Kırıkkale'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İlk yarışması ama hedefimiz madalya. Rümeysa eğer burada dereceye girerse milli takıma gidecek. Oradan sonra da zaten dünya şampiyonası var. İnşallah oradan da hedefimiz madalyayla dönmek." ifadelerini kullandı.

Seven, spor salonlarının herkese açık olduğunu söyledi.

Kentte "Minik Herkül" olarak tanınan ve Paris Paralimpik Oyunları'nda ikinci olan Abdullah Kayapınar da Rümeysa ile lokantaya yemek yemeye gittikleri sırada tanıştığını dile getirdi.

İşletmede kendisinin de önceden 4 yıl garsonluk yaptığından yemek için sürekli oraya gittiğini anlatan Abdullah Kayapınar, "Bir gün yemeğe gittiğimiz sırada Kaan Usta bize Rümeysa'dan bahsetti. 'Spor yapabilir mi?' diye sordu. Rümeysa'yı buraya getirerek spora başlattık. İnşallah çalışır ve güzel bir başarı elde eder. Önünde örnek olarak ben varım. Aynı iş yerinde çalıştık. 2018 yılında bir madalya alınca hayatım değişti. Kendisi de beni örnek alsın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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