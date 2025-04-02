Runtalya Maratonu 6 Nisan'da Koşulacak

Her yıl 10 binden fazla koşucuya ev sahipliği yapan Runtalya Maratonu, bu yıl 6 Nisan Pazar günü koşulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek maraton kapsamında 5 Nisan Cumartesi ve 6 Nisan Pazar günleri Cam Piramit bahçesinde yetişkinler ve çocuklar için gün boyu neşeli ve heyecan dolu aktiviteler düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Runtalya, Antalyalılara spor ve eğlence dolu iki gün yaşatacak. Cam Piramit bahçesinde yarış öncesinde, yarış sırasında ve yarış sonrasında düzenlenecek birçok etkinlik ile Runtalya'da tam bir spor şöleni yaşanacak. 5 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te minik adımlar koşusunun yer aldığı Runtalya'da 6 Nisan Pazar günü Antalya protokolünün de katılımıyla maraton, yarı maraton, 10K, 10K Team ve 5K Sosyal Koşu kategorileri yer alacak. Cam Piramit bahçesinde çocuklar ve yetişkinler kendileri için hazırlanan aktivitelere katılım sağlarken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında stantlar açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi de "satın alma sahiplen" sloganıyla sokak hayvanları için farkındalık oluşturacak. - ANTALYA