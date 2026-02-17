Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaptığı spor antrenmanı sosyal medyada gündem oldu. Saran'ın salonda kaldırdığı ağırlık, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
Spor geçmişiyle bilinen ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken Saran'ın performansı takipçileri şaşırttı. Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, "Bu yaşta bu güç!", "Başkan formda" ve "Yok artık" yorumları yaptı.
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
