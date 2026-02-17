Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Sadettin Saran\'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
17.02.2026 15:28
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın spor salonunda gerçekleştirdiği antrenman hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, ''Bu yaşta bu güç!'', ''Başkan formda'' ve ''Yok artık'' yorumları yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaptığı spor antrenmanı sosyal medyada gündem oldu. Saran'ın salonda kaldırdığı ağırlık, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

VİRAL OLDU

Spor geçmişiyle bilinen ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken Saran'ın performansı takipçileri şaşırttı. Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, "Bu yaşta bu güç!", "Başkan formda" ve "Yok artık" yorumları yaptı.

    Yorumlar (18)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kafa dumanlimiymis aceba 19 27 Yanıtla
    Gokhan Gokhan:
    Git sor bakalım... ?? 20 0
    zdrkbcp78r zdrkbcp78r:
    yiyorsa sor 4 0
    Apple User Apple User:
    sana da yeter dumansız dumansız 2 0
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    spor güzel birşey, spor yapmayanın yorumu kafa dumanlımı acep. ne boş bi yorum 25 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    O yaşta o halteri beli ile o şekilde kaldıran adam Fenerbahçe'yi nasıl kaldırır bir de siz düşünün. 9 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    baskan sanal pompa yapiyo 9 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kafası dumanlimi aceba 1 2 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    sana değil hepinize yeter istiyormısun? 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
