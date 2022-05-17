Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu - Son Dakika
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Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu

17.05.2022 10:22
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu

Sağlık Sen Gaziantep Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Sağlık Sen Gaziantep Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Büyük ilgi gören turnuvaya Gaziantep'teki sağlık tesislerinde çalışanların oluşturduğu 29 takım katılıyor.

Turnuvanın açılış kokteyline Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri, hastanelerin başhekim, müdür ve yardımcıları ile çok sayıda sağlık personeli katıldı. Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, açılış kokteylinde yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle iki yıldan bu yana halı saha futbol turnuvasını düzenleyemediklerini belirterek, "Sağlık Sen olarak, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili konulardaki mücadelemizin yanında, sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz halı saha futbol turnuvamızı pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirememiştik. Pandeminin etkisinin iyice azalması ile yeniden turnuvamızı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

FC Arena tesislerinde gerçekleşen halı saha futbol turnuvasına katılan Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki de, Sağlık Sen Gaziantep Şubesinin yöneticilerine böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Baki, "Pandeminin kahramanları olan sağlık çalışanlarını bir araya getiren, onların yoğun iş hayatından bir nebze de olsa uzaklaşmasını ve stres atmalarını sağlayan Sağlık Sen Gaziantep Şubesi yöneticilerine ve turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanları için düzenlenen turnuvaya olan ilgi, bu etkinliğin ne kadar önemli ve yerinde olduğunun da göstergesidir" şeklinde konuştu.

Turnuvanın açılış kokteylinde bir araya gelen sağlık çalışanları zaman zaman davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak ve halay çekerek stres attı. - GAZİANTEP

Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu

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Kaynak: İHA

Faruk Doğan, Gaziantep, Pandemi, Futbol, Spor, Son Dakika

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