Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Aslan, öne geçtiği maçta son 6 dakikada maçı verdi. Küme düşme hattına iyice yaklaşan Galatasaray'ın durumu taraftarları çıldırttı.

BU KEZ HAK VERDİLER

Maçtan önce Galatasaray-Trabzonspor maçı için açtığı anket nedeniyle tepki çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a taraftalar bu kez hak verdi. Gökbakar, açtığı ankette Galatasaray galibiyetine şans vermemişti.

"TRT KEYİFLİ OLACAK"

Gökbakar maçın ardından yaptığı paylaşım ortalığı salladı. Taraftarlar Gökbakar'ın, "Tebrikler Trabzonspor. Bu maç için Galatasaray uzun zaman sonra iyi futbol oynadı denebilir. İki tane kişisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet sürpriz değil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak..." paylaşımına bu kez destek çıktı.