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Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı - Son Dakika

Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı

23.01.2022 16:03

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı ankette Galatasaraylı taraftarlarını sinirlendirdi. Gökbakar'ın açtığı ankette, "Trabzonspor kaç farkla kazanır?" sorusunu yöneltti. Taraftarlardan ağır yorumlar geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor, Trabzonspor ise şampiyonluğa koşuyor.

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

"KİM KAZANIR?"

Galatasaraylı Şahan Gökbakar, maç öncesi açtığı ankette takımın taraftarlarını hayli kızdırdı. Gökbakar, "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" sorusu yöneltti. Ancak ankette Galatasaray'ın galibiyetine ihtimal açmadı.

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

İşte Şahan Gökbakar'a gelen tepkiler:

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım
Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım
Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım
Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım
Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım
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Spor Toto Süper Lig, Şahan Gökbakar, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı - Son Dakika Spor


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