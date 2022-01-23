Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor, Trabzonspor ise şampiyonluğa koşuyor.
Galatasaraylı Şahan Gökbakar, maç öncesi açtığı ankette takımın taraftarlarını hayli kızdırdı. Gökbakar, "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" sorusu yöneltti. Ancak ankette Galatasaray'ın galibiyetine ihtimal açmadı.
İşte Şahan Gökbakar'a gelen tepkiler:
Son Dakika › Spor › Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı - Son Dakika Spor