Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0 - Son Dakika
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Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0

15.05.2022 15:38
Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Aldığı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu çıkışını Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibini 5-0 mağlup edip şampiyonluk yolundaki bir rakibini daha saf dışı bıraktı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren mavi beyazlı ekip rakip ağlara 5 gol atarak rakibini farklı mağlup etti.

"Alınan galibiyetten dolayı mutluyum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında farklı galip geldiklerini belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak takibimiz karşısında farklı galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 5-0 mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0 - Son Dakika
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