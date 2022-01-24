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Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0 - Son Dakika

Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0

24.01.2022 15:42
Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımını 8-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımını 8-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Aldığı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu çıkışını Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibini 8-0 mağlup edip yolundaki bir rakibini daha saf dışı bıraktı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren mavi beyazlı ekip rakip ağlara 8 gol atarak rakibini farklı mağlup etti.

Hedefimiz şampiyonluk

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında farklı galip geldiklerini belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak takibimiz karşısında farklı galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 8-0 mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0

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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0 - Son Dakika
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