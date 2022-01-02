Şahinbey Amtupe dolu dizgin

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı Bağcılar Ampute Futbol Takımını 16-0 farklı mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu haftada kendi evinde Bağcılar Ampute Futbol Takımını 16-0 mağlup etti. İlk yarısı 5-0 biten karşılaşmada mavi beyazlı takım ikinci yarıda da rakibine gol olup yağdı. Mavi-beyazlı takım için rahat geçen karşılaşmada karşılaşmanın golleri 4-32-35-42'inci dakikalarda Yussıf Yahaya, 6-24-27-45'nci dakikada Abderraouf Ouchenne, 26-39-41-47-50'inci dakikada Barış Telli, 25-29-31'uncu dakikada Mohammed Mubarık'tan geldi.

Güzel: "Ampute sporuna önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak kendi evimizde Bağcılar Ampute Futbol Takımı'nı ağırladık. Rakibimiz karşısında ortaya koyduğumuz başarılı futbolla maçtan 16-0 galip ayrılmasını bildik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi, futbolcuları ve bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Karakuş alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik etti.

"Çalışmalarımızın karşılığını aldık"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kaptanı Barış Telli, hafta içi antrenmanlarda sıkı çalıştıklarını belirterek, "Şahinbey Ampute Futbol Takımına yakışır bir futbol ortaya koyarak farklı bir galibiyet aldık. Hafta içi yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını aldık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP