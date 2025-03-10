Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullar arası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlanırken, Saimbey Ortaokulu şampiyon oldu.

Osmaniye Merkez Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan turnuvada, 14 okuldan 260 sporcu mücadele etti. Final müsabakalarının Saimbey Ortaokulu, Karacaoğlan Ortaokulu, Cebeli Bereket Ali Alkan Ortaokulu ve Turan Ortaokulu dereceye girdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Spor Şube Müdürü Şehmus Can, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Tesis Amirleri Mesut Adaklı ve Kemal Özaslan ile okul müdürleri tarafından takdim edildi. Şampiyon olan Saimbey Ortaokulu, Osmaniye'yi okullar arası grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. - OSMANİYE