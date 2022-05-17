Sakarya Büyükşehirli sporcular hedefi boş geçmedi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası yarışmalarında, Sakarya Büyükşehir sporcuları gösterdikleri performansla önemli başarılar elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası yarışmaları, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 11-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmalarda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı. Genç Erkekler Tüfek kategorisinde boy gösteren sporcularımızdan Furkan Esat Ozdin Türkiye 3'üncüsü olurken, yine aynı kategoride yarışan Adil Şimşek ise Türkiye 4'üncüsü olarak yarışmayı tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde farklı spor dallarının her geçen gün daha fazla geliştiğine şahit oluyoruz. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda hassasiyetimizi ortaya koyarak sporun tüm alanlarında sporcu yetiştirmeye ve destek vermeye gayret gösteriyoruz. Özellikle yaptığımız planlamanın orta ve uzun vadede olmasına özen gösteriyoruz. Spora gösterdiğimiz bu hassasiyet son zamanlarda üst üste elde ettiğimiz başarılarla da meyvelerini veriyor. Son olarak Atıcılık ve Avcılık Federasyonumuz tarafından Mersin'de düzenlenen yarışmalarda önemli başarılar elde eden sporcularımız bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de bu başarıların devam etmesi adına üzerimize düşen tüm göre sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA