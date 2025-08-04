Sakarya\'da MTB Eliminator Dünya Kupası

SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde, sporseverlerin merakla beklediği MTB Eliminator Dünya Kupası, 10 Ağustos Pazar günü Sakarya'da düzenlenecek. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşecek yarışa giriş ücretsiz olacak; yarış sonrası Emre Fel sahne alacak, 54 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nın 10 Ağustos Pazar günü saat 18: 30'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirileceğini ve heyecanın şehri saracağını açıkladı. Alemdar, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde şehrimize yakışır bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Alemdar, "İsmi bisiklet ile özdeşleşen, bisiklet sporuna yeni bir iklim kazandırarak Türkiye'ye sevdiren Sakarya'mızda büyük bir organizasyonun daha müjdesini veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek MTB Eliminator Dünya Kupası büyük bir heyecana sahne olacak ve biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Dağ parkurundaki yarışları nefeslerimizi tutarak izleyeceğiz. Daha sonra vadide şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz. Sporseverleri ve tüm Sakarya'mızı 10 Ağustos'ta bu heyecanı birlikte yaşama davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağ parkurunda koşulacak ve çok sayıda ülkeden canlı yayınlanacak olan yarışın heyecanı tüm vadiyi ve şehri saracak. Dünyanın en başarılı, şampiyon dağ bisikleti yarışçıları o gün Sakarya'da dünya kupası için pedal çevirecek. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yönettiği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ise tüm detaylarıyla ev sahipliği yapacağı yarışı binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor. Ayrıca yarıştan hemen sonra gençlerin çok sevdiği şarkıcı Emre Fel vadide sahneye çıkacak. Dünya Kupası ile konsere katılım tamamen ücretsiz olacak ve yarıştan hemen sonra katılımcılar arasından 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek.