Sakarya'dan 16 Sporcu Türkiye Karate Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
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Sakarya'dan 16 Sporcu Türkiye Karate Şampiyonası'na Katılacak

Sakarya\'dan 16 Sporcu Türkiye Karate Şampiyonası\'na Katılacak

2-6 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası'na Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 16 sporcu katılacak. Büyükşehir'in karate takımı, milli takıma seçilmek için mindere çıkacak.

31.12.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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2-6 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve sonrasında Milli Takım Seçmelerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin karate takımından 16 sporcu katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu göndermeye devam ediyor. Büyükşehir'in karate takımı 6 yaştan 30 yaşına kadar 110 sporcuya eğitim veriyor. Aralarında milli sporcularında bulunduğu Karate Takımı şimdi ise Ankara'da düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası'na hazırlanıyor. 2-6 Ocak tarihleri arasında Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Büyükşehir'den 16 sporcu katılacak. Büyükşehirli sporculardan Abdullah Arel, Selim Ramizoğlu, Yuşa Yaman Çakar, Şeref Eren Özdemir, Hamza Berk Başgedik, Gökmen Yaşar, Arif Sözer, Meryem İrkin, Sare Köse, Miray Keleş, Miraç Keleş, Beyza Kızılca, Burcunaz Demirci, Zeynep Sare Erkan, Elanur Türkmen ve Yavuz Çakırlar Ankara'da milli takıma seçilebilmek için mindere çıkacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'dan 16 Sporcu Türkiye Karate Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika

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