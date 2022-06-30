Aynı Mahalleden birden çok takımın katılabildiği ve aynı mahalleden takımların eşleşemeyeceği 18 mahalleden 20 takım katıldı. Kura çekimi Samandağ Belediyesi Facebook hesabı üzerinden canlı olarak izlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Samandağ'da futbol turnuvasının kuraları çekildi - Son Dakika

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