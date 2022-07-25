Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor - Son Dakika
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Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor

25.07.2022 11:06
Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun yetiştirdiği altın kulaçlar, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda birçok ilke imza atarak Türkiye'de ilk dört...

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun yetiştirdiği altın kulaçlar, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda birçok ilke imza atarak Türkiye'de ilk dört kulüp arasına girmeyi başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2021-2022 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası, 109 kulüpten, 274 kadın, 409 erkek toplamda 683 sporcunun katılımıyla İstanbul Enka Spor Kulübü Sadi Gülçelik Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 13 sporcu ve 2 antrenör ile yerini Alleben Yüzme Havuzlarının Şampiyon Kulaçları, kulvarlarda sergiledikleri performansla birçok ilke imza attılar.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonayı, 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan yeşil- siyahlı kulaçlar, genç erkekler kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü, Enka Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü'nün ardından 4. olarak başarı defterlerine yeni bir not daha eklediler.

"Bu organizasyonda en iyiler yarıştı"

Yüzme branşında sezonun en önemli yarışları arasında yerini alan organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, elde ettikleri başarılardan dolayı sporcu ve antrenörleri kutladı. Yeşil-siyahlı yüzücülerin kulvarlarda en iyilerle yarıştığını ifade eden Başkan Fadıloğlu, "Yüzme branşında sezonun son yarışı olarak adlandırabileceğimiz oldukça prestijli, altın kulaçlarımız adına oldukça kıymetli bir organizasyonu daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun antrenman temposu, deplasmanlar, seri yarışlar, göz önünde bulundurulduğunda sezonun finalinde 4 büyükler arasında yerinizi alıyorsanız bu çok özel işlere imza attığınızı gösterir. Tüm sporcularımız, antrenörlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara verdikleri büyük emek, kıymetli velilerimize göstermiş oldukları büyük ilgi ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Tamamlanan organizasyonda en iyiler yarıştı, gelecek sezon en iyilerle yarışmaya devam edebilmek, Milli Takım gururları yaşayabilmek, yine yeni rekorlar kırabilmek, şampiyonluk kupaları kaldırabilmek adına çok çalışmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza sağlık ve başarılı dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon yüzücüler başarıya doymuyor - Son Dakika

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