Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar

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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, dört karşılaşmayla tamamlandı. Son 16'ya Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve PSV Eindhoven yükseldi. Real Madrid, Manchester City'yi 3-1 yendi ve tur atladı. PSV Eindhoven, Juventus'u uzatmalarda 3-1 mağlup ederek turu geçti. Fransız ekiplerinin karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Brest'i 7-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.

20.02.2025 08:21  Güncelleme: 08:53
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmaları bu gece oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve PSV Eindhoven son 16 turuna yükseldi. Dün oynanan karşılaşmalarda; Club Brugge, Benfica, Bayern Münih ve Feyenoord da adını son 16 turuna yazdırdı.

Gecenin dikkat çeken maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiltere temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 geriden gelerek 3-2 kazanan Real Madrid, kendi sahasındaki maçı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4, 33 ve 61'inci dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Konuk Manchester City'nin tek golü ise 90+2'nci dakikada Nicolas Gonzalez'den geldi.

Öte yandan Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler mücadelede forma şansı bulamadı.

PSV Eindhoven uzatmada turladı

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden PSV, evindeki maçta 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı ve mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Uzatmada 1 gol daha bulan Hollanda ekibi, maçı 3-1 kazanarak son 16 turuna kaldı. PSV'ye turu getiren golleri 53'üncü dakikada Ivan Perisic, 74'üncü dakikada Ismael Saibari ve 98'inci dakikada Ryan Flamingo attı. Juventus'un golünü ise 63'üncü dakikada Timothy Weah kaydetti.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 77'nci dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu.

Fransız takımlarının karşılaşmasında PSG turladı

İki Fransa Ligue 1 ekibinin eşleşmesinde Paris Saint-Germain, Brest'i konuk etti. İlk maçta deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, kendi evinde ise 7-0 kazanarak turlayan taraf oldu. Paris ekibine galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Bradley Barcola, 39'uncu dakikada Kvicha Kvaratskhelia, 59'uncu dakikada Vitinha, 64'üncü dakikada Desire Doue, 69'uncu dakikada Nuno Mendes, 76'ncı dakikada Gonçalo Ramos ve 86'ncı dakikada Senny Mayulu attı.

Bourssia Dortmund ile Sporting Lizbon karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Alman ekibi Bourssia Dortmund, deplasmandan 3-0'lık avantajla döndüğü maçın rövanşında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırladı. Golsüz sona eren maçın ardından Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan bu maçta süre almadı.

Gecenin sonuçları şu şekilde;

  • Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 0-0
  • PSG - Brest: 7-0
  • PSV Eindhoven - Juventus: 3-1
  • Real Madrid - Manchester City: 3-1

Son 16 turunda mücadele edecek takımlar ise şöyle;

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa, Bayern Münih, Feyenoord, Monaco, Club Brugge, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven.

Şampiyonlar Ligi\'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16\'ya kalan takımlar

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • GARİP DERVİŞ:
    geri zekalı sayfa. Monaco elendi. var gözüküyor sizde. Benfica eledi yok gözüküyor sizde. 13 0 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Benfica ya ne oldu moderatör 8 0 Yanıtla
  • BEKİR:
    bi haberi bile dogru duzgün yapamıyorsunuz elenen monaco benfica değil 1 0 Yanıtla
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