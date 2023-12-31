Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Kız Takımı Türkiye Üçüncüsü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Kız Takımı, Konya'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 65 ilden 570 kulübe bağlı yaklaşık 3 bin 800 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekvando Kız Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekvando kız takımında Tuvanna Nazlı Kesgin 46 kilogramda Türkiye şampiyonu, Senanur Çelik 53 kilogramda Türkiye şampiyonu ve Elif Sudem Dülger 57 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Erkeklerde ise Alihan Kuru 54 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Başarılı sporcuları tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Samsunlu evlatlarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN