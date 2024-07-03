Spor

- Samsun'da milli sevinç

SAMSUN - A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmesiyle Samsun'da büyük sevinç yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin karşılaşma için Çobanlı İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlarda binlerce vatandaş Milli heyecana ortak oldu. Karşılaşmada milli takımın attığı her gol tüm meydanı ayağa kaldırdı. Karşılaşmanın 2-1 Türkiye üstünlüğüyle tamamlanmasının ardından şehirde büyük sevinç hakim oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda marşlar söyleyen vatandaşlar telefon ışıklarını da açarak görsel şölen yaşattı. Kutlama araç konvoylarıyla birlikte tüm şehirde hissedildi.