Samsunspor 2-0 ile güldü - Son Dakika
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Samsunspor 2-0 ile güldü

Samsunspor 2-0 ile güldü

Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. İki teknik direktör maçı değerlendirdi.

18.09.2024 23:30
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SÜPER Lig'in 3'üncü haftasının erteleme maçında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan karşılaşmayı değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İyi bir maç oynandı. Çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduk. İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi maç ortaya koyduk. İlk 15 dakikadan sonra daha iyi bir oyun sergilemeye başladık. Soyunma odasında oyuncularımla konuştum. Bu disiplinle devam etmelerini ve gol şanslarının bize geleceğini söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın önünde ilk galibiyetimizi altığımız için mutluyum. Bizde sonuçta aynı sahada aynı şartlarda oynadık. Topa sahip olmayı başardık" dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: 1-0'A KADAR OYUN TAMAMEN BİZİM KONTROLÜMÜZDEYDİ

Uzun zaman sonra ilk mağlubiyetlerini aldıklarını belirten Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Uzun zamandan sonra ilk defa bir mağlubiyet aldık. Bence 1-0'a kadar oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Rakibe neredeyse hiç ciddi gol pozisyonu vermeden. Oyunu kontrol ederek, az da olsa iyi pozisyonlara girerek golü atacağımızı düşündüğümüz anlarda çok kötü bir gol yedik. Marius orada birebir oynama güç özelliğini kullanarak bizi geriye düşürdü. Bizim için bugün olumsuz gibi gözüken taraf özellikle 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş fırsatı verdik. Biraz disiplinden uzak gözüktük. Bu açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. Ama dediğim gibi oyunun 0-0 olan kısmında tamamen topu hakim olan taraf bizdik. Bu mağlubiyet için hiçbir zaman mazeretimiz yok" ifadelerini kullandı.

'ZEMİN KÖTÜYDÜ'

Zeminin kötü olduğunu ifade eden Atan, "2 haftadır oynadığımız zeminler ki Samsunspor gibi harika bir stadyumu olan çok iyi bir organizasyonu olan bir kulüp. Tabi bu kulüp sorumluluğunda mı bunu da tam bilmiyorum ama bu zeminlerin çok daha iyi olması gerekiyor bence. Burada önümüzdeki ayda sanırım bir tane milli maç var. Milli maçın burada çok verimli oynanacağını düşünmüyorum açıkçası. O zeminlere çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çağdaş Atan, Başakşehir, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor 2-0 ile güldü - Son Dakika

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