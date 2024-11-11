Samsunspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Samsunspor'dan Hakem Eleştirisi

Samsunspor\'dan Hakem Eleştirisi

Samsunspor, Galatasaray maçındaki hakem hatalarını eleştirerek VAR incelemesi talep etti.

11.11.2024 17:43
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Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçında hakemin birçok hatalı karara imza attığını ve kararlarının çoğunluğunu rakibin lehine kullandığını ileri sürerek, "Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için müsabaka ile VAR hakem performansları gözden geçirilmeli" ifadelerine yer verdi.

Samsunspor Kulübü'nün yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşam Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığımız karşılaşmada, hakemin yanlış kararlarına değinmeden önce hakem atamasıyla ilgili çekincelerimize değinmek daha yerinde olacaktır. Müsabakanın hakemi, kulübümüzün daha önce oynamış olduğu başka müsabakalara da atanarak yine aleyhimize hatalı kararlar vermiştir. Önceki karşılaşmalarda bu konuya dikkat çekmemize rağmen, aynı hakem bizim için son derece önemli bu kritik müsabakaya atanmıştır. Karşılaşmada birçok hatalı karara imza atan maçın hakemi, kararlarının çoğunluğunu rakibimiz lehine kullanmıştır. Özellikle futbolcumuz Olivier Ntcham'a rakip ceza sahası içerisinde yapılan açık faul pozisyonu görmezden gelinmiş ve penaltı verilmemiştir. Bir diğer pozisyonda ise rakibimizin üçüncü golünden önce futbolcumuz Lubomir Satka'ya açık bir şekilde faul yapılmış ve maalesef hemen devamında rakip takım öne geçiren golü kaydetmiştir. Müsabakanın bütününe ve sonucuna bu denli etki eden hakem yönetiminin ve verilen yanlış kararların normal ve olağan karşılanması beklenemez. Kaldı ki, söz konusu hakem yönetimi ve kararları kamuoyunda taraflı tarafsız herkes tarafından tartışılmıştır. Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için müsabaka ve VAR hakem performanslarının gözden geçirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Son olarak, en önemlisi; Atatürklü Arma'yı terleten her sporcumuz bizim için son derece kıymetlidir. Sosyal medyada yapılan bilinçli algı ve yaftalama çalışmalarına karşı Samsunspor Futbol Kulübü, camiası ve taraftarları her zaman futbolcularının arkasında dimdik duracaktır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

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