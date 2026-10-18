Samsunspor'u 4-1 yenen Kasımpaşa'da Belözoğlu Avrupa hedefini şu an gerçekçi bulmuyor - Son Dakika
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Samsunspor'u 4-1 yenen Kasımpaşa'da Belözoğlu Avrupa hedefini şu an gerçekçi bulmuyor

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Samsunspor'u 4-1 yendi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrası Avrupa hedefinin şu an çok gerçekçi gelmediğini, kulübün daha emekleme aşamasında olduğunu söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Avrupa hedefinin şu an için çok gerçekçi olmadığını ama ilerleyen zamanda kulübün mutlaka bu vizyonla hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Daha emekleme aşamasında olan bir kulübüz. İnşallah koşuya çıktığımız, uzun maratonları koştuğumuz zamanlar da olacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim için çok önemli bir haftaydı. Yapmamız gereken Galatasaray maçının maç sonrası üzüntüsü ve bir motivasyon düşüklüğünü engellemekti ki bu hafta dersimize iyi çalıştık. Biz oynadığımız 8 maçta da hep geriye düşsek de oyundan kopmadık. Galatasaray maçı dahil olmak üzere bütün maçlara tutunduk. Oyuncularımın hepsinin emeğine sağlık. Bugün çok önemli bir mücadele gösterdiler ve hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki hiç kalemize gelmeden ilk golü buldular, devre arasına öyle 2-1 girdik. İkinci yarının başında yine bence oyuna iyi başladık, iştahlı başladık ama Samsunspor'un elinde kaliteli oyuncular var. 2-2 olsa ofsayt değil golle devam etse belki başka senaryo da çıkabilirdi. Bu kadar iyi oynadığımız bir maçta evde maçın 2-2'ye gelmesi bizim adımıza değerlendirmemiz gereken bir durum. Ama oyunun başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Samsunspor her zaman kulüp yapısıyla, Avrupa'ya katılma tecrübesiyle önemli bir camia, önemli bir kulüp, iyi oyuncuları var. Onlar da bir değişim içindeler. Bunu fırsata çevirdik. Ben bütün oyuncularıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ne yazık ki ülkemizde sabırsız iklim var"

Bir önceki sezonda ilk 4 maçında gol atamaları ama bu sezon golcü bir takım olmalarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, "Ben geçen sene bu takıma neredeyse devre arasına yakın bir süreçte geldim. Bir teknik adamın yeni bir takıma sonradan gelmesi, bir anda bazı şeyleri inşa etmesi kolay olmuyor. Ne yazık ki ülkemizde bu sabırsız iklim var, bunu da teknik adamın kabul etmesi gerekiyor. Bunu ben de kabul ediyorum. Biz geçen sene çok zorlu bir süreç yaşadık. Kendi oluşturmadığımız bir kadroyla yola çıktık. Daha sonrasında da daha büyük takım oynamış fakat çok da süre almamış oyuncularla ikinci yarısındaki ligin hazırlanma sürecinde de yine bence belirli başlı sıkıntılarla boğuşsak da çok şükür kulübümüzü limana sağ salim yanaştırdık" şeklinde konuştu.

"Bugün geldiğimiz noktada Avrupa hedefi koymak çok gerçekçi gelmiyor"

Taraftarların "Kasımpaşa Avrupa'ya" tezahüratlarına ve Avrupa kupalarını hedeflemelerine yönelik ise Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"Bunun konuşulması, taraftarlarımızın bu teveccühü göstermesi bizim adımıza mutluluk vericidir. Onlara teşekkür ederim. Bu semtin kalbimizde çok değerli bir yeri olduğunu bilmelerini isterim. Gerçekçi bakacağız. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa hedefi koymak çok gerçekçi gelmiyor. Daha gerçekçi hedeflerle mücadele etmemiz lazım. Ama kulübümüzü yönetenlerin vizyonu da zamanla Avrupa kupalarını yakalayabilecek takımlar üzerine kurulduğu için önümüzdeki senelerde Kasımpaşa bunu kesinlikle hedef olarak görmeli. Hedefim bir gün mutlaka bu kulübü Avrupa kupalarına devamlı katılan, bunun üzerine oynayan bir takım olmalı. Bunun için zamana, sabra ve gelişime ihtiyacımız var. Şu an bu vizyonla beraber daha emekleme aşamasında olan bir kulübüz. İnşallah koşuya çıktığımız, uzun maratonları koştuğumuz zamanlar da olacaktır."

"Ayberk'i bazı ihtiyaçlardan dolayı sol bek oynatsam da bunu çok iyi değerlendiriyor"

Ayberk Karapo'nun sol bek oynatılmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Belözoğlu, "Ayberk çok temiz, gelişime çok açık bir çocuk. Beraber çalışmaktan çok memnunuz. Birçok mevkide oynayabilecek dinamizme ve enerjiye sahip. Ömer Bayram aramıza katıldı ama uzun bir aradan sonra antrenman yaptığı için yeni yeni kendini hazırlamaya çalışıyor. Yakup da sakatlıktan dolayı aramızda yoktu. Açıkçası bazı ihtiyaçlardan dolayı Ayberk'i sol bek oynatsam da bunu çok iyi değerlendiriyor. Bizim için farklı bir pencere açmış oldu. Gelişimini görmek beni mutlu ediyor. Emekleri, göstermiş olduğu mücadele bizim için değerli" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
Emre BelözoğluSamsunsporKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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