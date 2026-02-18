Samsunspor UEFA'da İlk Maçına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.
Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.
Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya)
20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere)
20.45 Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre)
20.45 Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor
23.00 Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya)
23.00 Drita (Kosova)-Celje (Slovenya)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan)
