Samsunspor\'un Avrupa Hedefi Devam Ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Ayağımıza kadar gelen kısmet ve bugüne kadar ki çabalarımızın ürünü olan, Avrupa kupalarından birine katılma hedefimiz ve hayalimiz hala canlı ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde. En yakın rakibimizin 1 puan önündeyiz. Diğer rakibimizin 3 puan önündeyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen Alanyaspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Veysel Bilen, "Evimizde Süper Lig lideri Galatasaray'la oynadığımız maçı maalesef kaybettik. Hafta içinde gerçekten iyi çalışmıştı takım. Ama maalesef uzun bir müddet bizimle beraber ve takımın lokomotiflerinden olan 3 oyuncumuzun sakat olması, bizim transfer yasağımız nedeniyle de dar bir kadroyla mücadele ediyor olmamızdan dolayı iyi niyetle yerlerine oynayan oyuncu kardeşlerimiz mücadele etmiş olsalar da takımımızın oyun düzenini sağlayamadığımız ve yeterince de öz eleştiri de yapmamız lazım. Mücadele etmediğimiz için evimizde de kaybettik. Ama şunu açık yüreklikle ifade edeyim ki, yenildiğimiz takım bugüne kadar Süper Lig'de bir maç kaybetmiş ve şampiyonluğa oynayan iki takımdan bir tanesi. Bu nedenle moralimizi bozmaya, karalar bağlamaya gerek yok. Önümüze bakacağız her zaman olduğu gibi" diye konuştu.

"Avrupa kupalarına katılmada ipler hale bizim elimizde"

Avrupa kupaların katılmak için avantajın kendilerinde olduğuna değinen Veysel Bilen, "Akla şu soru gelebilir; birkaç haftadır alamadığımız puanlar evimizde ve deplasmanda kaybettiğimiz maçlar nedeniyle sanki 'Samsunspor hedefinden uzaklaşmış' gibi bir kanı ortaya çıkmış olabilir. Bunu kabul etmiyoruz. Oyunumuzda bir düşüş olabilir. Tempomuzda bir düşüş olabilir. Ama bu geçici bir dönemdir. Şanssız, evimizde oynadığımız ve kaybettiğimiz Rizespor maçı oldu. Yine Antalya'da son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol oldu. Bu nedenle de bizi bu noktaya getiren teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve oyuncu kardeşlerimize yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Ayağımıza kadar gelen kısmet ve bugüne kadar ki çabalarımızın ürünü olan, Avrupa kupalarından birine katılma hedefimiz ve hayalimiz hala canlı ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde. En yakın rakibimizin 1 puan önündeyiz. Diğer rakibimizin 3 puan önündeyiz. Görünüyor ki bizim üçüncülük ya da dördüncülük rekabetimiz devam edecek. İnşallah çalışmalarımız o doğrultuda, sezon sonu geldiğinde hedeflediğimiz Avrupa kupalarından birine katılmış olacağız. Her zaman olduğu gibi dünü geride bıraktık. Ama dünden ders çıkarmamız gereken konular var. Bu konuları da kendi aramızda icra kurulumuzda konuştuk. Teknik ekibimizle futbol direktörümüzle paylaştık. İnşallah ilk oynayacağımız Alanya maçıyla da bu kötü gidişe bir son vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Celil Yüksel, Marc Bola ve Ait Bennasser gibi sakat futbolcuların durumu hakkında da konuşan Bilen, "Sakatlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgiye göre en az iki oyuncumuzun bizimle Alanya'da birlikte olacağını ümit ediyoruz. O zaman elimiz biraz daha rahatlamış olacak. Ama Alanya maçı gerçekten zor bir maç. Alanya'nın içinde bulunduğu durum itibariyle de maçın önemi daha da ön plana çıkıyor. Ama ne olursa olsun. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Samsunspor mücadele ettiği ve istediği zaman, puan ya da puanları alamayacağı maç olmaz diyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN