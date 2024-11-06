Sanchez: Tottenham Maçı Özel Olacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, kendisi için özel bir maç olacağını söyledi.

Sanchez, RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelmeden önce 6 sezon Tottenham forması giyen Sanchez, "Özel bir maç olacak. Bu seviyede bir rakiple mücadele etmenin dışında benim de orada yaşadığım bir dönem var. Onlarla yeniden karşılaşacağım için ayrıca özel bir müsabaka." dedi.

İyi bir futbol oynamak istediklerini aktaran Sanchez, "Rakibimiz agresif olacaktır. Seyir zevkinin yüksek olacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Son maçlardaki performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Yüksek potansiyeli olan, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Keyifli bir maç olacağına inanıyoruz. Bu tarz maçlar her zaman keyiflidir. Her oyuncu bu tarz maçlarda forma giymek ister. Yarınki maçı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Yüksek seviyede bir maça çıkacaklarını vurgulayan 28 yaşındaki stoper, "Bu maç benim için özel bir karşılaşma olacak. Yüksek seviyede ve talepkar bir karşılaşma oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz. Tam bir takımlar, iyi çalışıyorlar, çok yetenekli genç oyuncuları var. Takım arkadaşlarımı ciddiyetle uyarmam gerek. Herkesin kendini vermesi gerekiyor. Ciddiyeti sağlarsak herkese karşı başa baş mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

"Bu turnuvanın favorilerinden biriyiz"

Davinson Sanchez, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden olduğunu dile getirdi.

Takım olarak her sene geliştiklerini anlatan Sanchez, "Biz bu tür turnuvalar için çalışıyoruz. Kulübün bir potansiyeli var ve biz de bu turnuvanın favorilerinden biriyiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Her sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası kupalara konsantre olmaya çalışıyoruz. Avrupa'da gösterdiğiniz performans çok kıymetli. Dışarıda insanların Türk futbolunu izlediklerinde ne gördükleri çok önemli. Galatasaray'ın herkese karşı başa baş oynayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sanchez, üçlü veya dörtlü savunma arasında hangisinde daha rahat ettiklerinin sorulması üzerine, "Her zaman daha fazlasını yapmak zorundayız. Farklı sistemlere adapte olmamız gerek. Daha iyi olduğumuz sistemler olabilir. Takım arkadaşlarımız ne istiyor, takıma ne lazım olduğunu görmemiz gerek. Her gün antrenman yapıp, yeteneklerimizi geliştirerek özelliklerimizin üstüne gitmemiz lazım. Sistemden bahsetmek bizim seviyemizdeki oyuncular için problem olamaz. Aksine kendimizi göstermek için fırsattır. Üçlüde veya dörtlüde kim daha iyi oynayacak diye birbirimizle de mücadele etmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiyalı stoper, adının dış basında Avrupa'nın önemli takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine şunları kaydetti:

"Bunlar spekülasyonlar. Nereye gideceğim çok soruluyor ama tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Kupa Amerika sırasında da böyle söylentiler vardı. Galatasaray'ın oyuncusuyum. Özellikle büyük takımlardan ilgi olması güzel bir şey. Bu iyi çalıştığımızı ve takımın iyi gittiğini gösteriyor. Ligde iyi bir performans sergiliyoruz. Avrupa'da da aynısını göstermek istiyoruz. Çünkü en iyiler Avrupa'da oynuyor. İlgi olup olmaması daha sonra konuşulacak, düşünülecek şeyler. Şu anda vücudumla, aklımla ve ruhumla Galatasaray'dayım."