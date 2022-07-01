Şanlıurfa'da gençlerin vazgeçilmezi yaz spor okulları oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da gençlerin vazgeçilmezi yaz spor okulları oldu

01.07.2022 17:26
Şanlıurfa'da gençlerin vazgeçilmezi yaz spor okulları oldu

Haliliye Belediyesi, açtığı Yaz Spor Okulları ile çocukların vazgeçilmez adresi oluyor.

Haliliye Belediyesi, açtığı Yaz Spor Okulları ile çocukların vazgeçilmez adresi oluyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Sağlık ve Sporun Kalbi Haliliye" sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Sabiha Özlek Spor Salonundaki basketbol kursuna katılan çocuklar, hem yaz tatilini değerlendiriyor hem de spor alışkanlığı kazanıyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla açılan kurslarda şampiyon sporcular yetiştiriliyor. Lisanslı sporcuların yetiştiği kurslara gençlerin ilgisi yoğun olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Sabiha Özlek Spor Salonundaki basketbol kursuna katılan gençler ise başarılarıyla Şanlıurfa'nın ve Haliliye'nin gururu oluyor. Kendilerine sunulan bu imkanlarla spor alışkanlığı kazanan gençlerin, okulların tatil edilmesiyle vazgeçilmez adresleri bu kurslar oluyor. Belediye bünyesindeki Yaz Spor Kursları ile hem zaman geçirdiklerini hem de spora yöneldiklerini ifade eden gençler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7- 14 yaş grubuna yönelik düzenlenen kursa müracaatların devam ettiği belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi ile irtibat kuracağı kaydedildi. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa Uğur Okulları öğrencisi Türkiye birincisi oldu Şanlıurfa Uğur Okulları öğrencisi Türkiye birincisi oldu
Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da gençlerin vazgeçilmezi yaz spor okulları oldu - Son Dakika

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