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Şanlıurfa'da karate kursu öğrencileri, spora teşvik için antrenmanı açık alanda yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da karate kursu öğrencileri, spora teşvik için antrenmanı açık alanda yaptı

12.02.2022 12:20
Şanlıurfa'da karate kursu öğrencileri, spora teşvik için antrenmanı açık alanda yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karate kursu öğrencileri, spora teşvik amacıyla antrenmanı açık alanda yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karate kursu öğrencileri, spora teşvik amacıyla antrenmanı açık alanda yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Gençlik Merkezi'nde karate kursuna katılan öğrenciler, bir saatlik antrenmanı açık alanda yaparak gençleri spora teşvik etmeyi amaçlıyor. Haftanın 3 günü açık alanda antrenman yapmayı planlayan öğrenciler, spor alanında farkındalığı hedefliyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe öğrencilerin aileleri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Koordinatörü Yaşar Ködür, hedeflerinin gençleri spora özendirmek olduğunu belirterek, "Gençlerin sosyal, fiziksel ve sportif alanda kendilerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız sportif faaliyetlere dikkati çekerek farkındalık oluşturmaktır, onları spor yönlendirmektir. Bugün çalışmamızı spor salonunda değil de açık alanda yapalım istedik çünkü genç kitleleri spora teşvik etmek istiyoruz. Etkinliği görenler gelip izledi, bu da kısmen amacımıza ulaştığımızı gösterir." dedi.

Ködür, ayrıca bu yöndeki çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Daha sağlık bir yaşam için spor yaptığını söyleyen kurs öğrencisi Hasan Efe Onur Gengeç, akranlarından spor kurslarına katılmalarını istedi.

Savunma sporlarına ilgi duyduğunu dile getiren kurs öğrencisi Muhammed Menduh Dikmen ise "Biz burada kendimizi savunmayı öğrenirken spor da yapıyoruz. Bugün egzersizlerimizi dışarıda yapmaya karar verdik. Spor için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ki amacımız insanları spora teşvik etmektir." diye konuştu.

Spor yapmayı sevdiğini belirten öğrencilerden Arjin Avcıkıran da herkesin spor yapması gerektiğini ifade etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da karate kursu öğrencileri, spora teşvik için antrenmanı açık alanda yaptı - Son Dakika Spor


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