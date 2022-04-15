Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi

15.04.2022 13:36
Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesinin sunduğu kurslar gençler sporun birleştirici gücüyle, Ramazan ayında da yoğun ilgiyle devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesinin sunduğu kurslar gençler sporun birleştirici gücüyle, Ramazan ayında da yoğun ilgiyle devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençler, yarınlara emin adımlarla hazırlanıyor. Sağlıklı nesil yetiştirme gayreti ile çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açtığı kurslarda gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, gençlerin gelişimlerine katkı sağlıyor. Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda açılan voleybol kursuna katılan gençler, teknik ve taktik konusunda eğitimler alarak, kendilerini geliştiriyor. Geleceğin iyi sporcuları olmak için çalıştıklarını ifade eden kursiyerler, kendilerine sunulan imkandan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okullarına kayıtlar devam ederken, vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak bilgi alabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi
Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi
Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi

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Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Haliliye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi - Son Dakika


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