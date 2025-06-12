Şanlıurfa'da UEFA C Antrenör Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfa'da UEFA C Antrenör Eğitimi Başladı

12.06.2025 14:59
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Şanlıurfa'da 24 antrenör adayı, UEFA C Antrenör Eğitim Programı'nın 1. etabında eğitim aldı.

Şanlıurfa'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde "Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı"nın 1. etap programı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde düzenlenen programa katılan 2'si kadın 24 antrenör adayı, eğitimlerin ardından başarılı olmaları halinde UEFA C Lisansı almaya hak kazanacak.

TÜFAD Şanlıurfa Şube Başkanı Bedih Şahapoğlu, AA muhabirine, TFF ve TÜFAD ortaklığında gerçekleştirilen UEFA C Antrenör Eğitim Programı'na 24 antrenör adayının katıldığını belirtti.

Kendilerine tesislerini açan ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür eden Şahapoğlu, "Beş gün sürecek 1. etabın ardından TFF'nin belirleyeceği tarihte 2. etap programı yapılacak. Burada başarılı olacak antrenör arkadaşlarımız amatör takımlarda çalışma imkanı bulacak. Ayrıca bu kursun ardından daha çok gayret gösterirlerse üst seviyelere çıkma imkanı da yakalamış olacaklar." diye konuştu.

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir ise bu programın Şanlıurfa'da yapılmasını sağlayan TÜFAD Şube Başkanı Şahapoğlu'na teşekkür etti.

ASKF olarak ellerinden geldiğince programa destek olmaya çalıştıklarını aktaran Yükselir, "Biz bütün etkinliklere açığız. Daha önce kentimizde yaptığımız etkinliklerde de başarılı olduk. Bundan sonra bu tür etkinliklerle inşallah Şanlıurfa bir spor şehri olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Cenap Turgut da programın Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı TFF ve TÜFAD yetkililerine teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla tesislerimizi yeni antrenör olacak sporcu kardeşlerimize açtık. Bu tür programların kentimizde yapılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Bu işi kadınlar da yapabilir"

Antrenör adaylarından Cemre Çetinkaya ise futbolcu olduğunu belirterek, aynı zamanda antrenör olmak istediğini söyledi.

Amacının futbol antrenörü olarak küçük kız çocuklarını yetiştirmek olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Futbol denince akla hep erkekler geliyor ama bu işi kadınlar da yapabilir. Futbolun içinde doğdum ve kadınların bu işi yapabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İsmail Çiçek de kursta hocaların kendilerine güncel futbolu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa'da UEFA C Antrenör Eğitimi Başladı - Son Dakika

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