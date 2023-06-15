Kupa seremonisinde Şanlıurfa Valisi ve eski kulüp başkanı kameralar önünde birbirine girdi

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Maç sonunda futbolcular büyük sevinç yaşarken kupa seremonisi sırasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfaspor eski kulüp başkanı Emin Yetim arasında tartışma yaşandı.

KUPAYI ÇEKİP ELİNDEN ALDI

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen tartışma esnasında Vali Ayhan, kupayı Emin Yetim'in elinden alıp alandan uzaklaştırmak istedi. O esnada diğer yöneticilerin de araya girmesiyle tartışma daha da şiddetlendi. Hatırlanacağı üzere Emin Yetim, 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti milletvekili adayıydı.

YETİM'DEN AÇIKLAMA: SAYGI DIŞI HAREKET

Olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emin Yetim, "Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor'un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün Şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi Salih Ayhan'ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Yetim'in o paylaşımı;