Şanlıurfaspor'dan Geri Dönüş zaferi - Son Dakika
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Şanlıurfaspor'dan Geri Dönüş zaferi

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek, teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın ilk maçında galip geldi.

10.11.2024 17:46
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün geriye düştüğümüz maçta galip gelmesini bildik." dedi.

Karafırtınalar, 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın kendisini onurlandırdığını söyledi.

Takımın mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Öncelikle içeride benim çıktığım ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özel bir maç, güzel bir maç kazandık. İlk yarı çok zorlandık ama ikinci yarı hamlelerimizin karşılığını almaya başladık. Gole rağmen geri gelmeyi başardık. Bugün geriye düştüğümüz maçtan galip gelmesini bildik. Bu takımın karakterinde var. İki haftadır bunu başarıyor. İkidir beraberlik oldu, bu da galibiyet oldu. İnşallah seriye döndürürüz. Şu anda bir hedefimiz yok ama her maçı kazanmak hedefimiz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım disiplini bozmadılar. İleriye bir oyuncu alıp farkı arttırdık. Camiaya hayırlı olsun."

Karatepe: "Milli arayı iyi değerlendirip iyi bir şekilde devam edeceğiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise maçı kaybettiklerinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

İyi başladıkları maçın sonunu getiremediklerini anlatan Karatepe, bireysel hatalarının maçın sonucuna etki ettiğini belirtti.

Lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi planladıklarını aktaran Karatepe, şunları kaydetti:

"Oyunu başından sonuna kadar iki bölüme ayırmak lazım. Kırmızı kart öncesi ve sonrası şeklinde. Öncelikle kırmızı kart gören oyuncumun ilk sarı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. O dakikaya kadar çok iyi oynayan bir takımdık, golü de bulduk. Oyunu pozitif yönlendirmeye çalıştık. Karttan sonra geçen haftadan iki tane stoperimin eksik olması orayı tamamlayamamamız nedeniyle de birkaç hızlı hatayla da goller yedik. Oyun 11'e 11 devam etseydi çok farklı olacaktı. Kırmızı karttan sonra dengeyi kuramayıp yenildik. Ondan sonra pozisyonlar da yakalamamıza rağmen tabi ki 10 kişiyle oynamak biraz zor. Eksik oyuncularımızın da olmasıyla oyunu çevirmekte zorlandık. İstemediğimiz bir yenilgi oldu. Milli arayı daha iyi değerlendirip daha iyi bir şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Trendyol, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor'dan Geri Dönüş zaferi - Son Dakika

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