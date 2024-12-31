Şanlıurfaspor, Gönülaçar ile Sözleşmeyi Feshetti

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze vermiş olduğu katkılar ve emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gönülaçar, sezon başında Vanspor FK'den transfer edilmişti.