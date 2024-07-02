Şanlıurfaspor, kaleci Abdulkadir Sünger'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son olarak Denizlispor forması giyen kaleci Abdulkadir Sünger'i renklerine bağladı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Denizlispor'dan 24 yaşındaki kaleci Abdulkadir Sünger ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın da imza töreninde yer aldı.
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