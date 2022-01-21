Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Yetim'in "hak mahrumiyeti" cezası kaldırıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kulüp başkanı Emin Yetim hakkında verilen "hak mahrumiyeti"nin kaldırıldığını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PFDK'nın 20.01.2022 tarihli kararları doğrultusunda kulüp başkanımız Emin Yetim hakkındaki 'Hak mahrumiyeti' kararı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de şiddet uyguladığı gerekçesiyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyordu.
Kaynak: AA
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