Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika
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Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

11.04.2022 18:30
Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, 15-17 Nisan tarihlerinde Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, 15-17 Nisan tarihlerinde Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her yıl kürek yarışlarında büyükler finali olarak adlandırılan Türkiye Şampiyonası, Sanmar Denizcilik sponsorluğunda Sakarya'da düzenlenecek.

Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği yarışlarının da eş zamanlı gerçekleştirileceği şampiyona üç gün sürecek.

Festival havasında geçecek

Sanmar Denizcilik Türkiye Şampiyonası bu yıl farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Sapanca Kırkpınar Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek etkinlikte yarış alanında pek çok markanın açacağı stantlar ve çadırlar, izleyicileri ağırlayacak.

Bin ve 2 bin metre parkurlarda yapılacak müsabakalarda, her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupaları takdim edilecek.

Yarışlarda sporcular erkekler, kadınlar, master erkekler-kadınlar, master mix, 23 yaş altı erkekler-kadınlar, akademi erkekler-kadınlar-master, deniz küreği kadınlar-erkekler-master-mix ve hafif kilo erkekler-kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.

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Denizcilik, Türkiye, Sakarya, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika


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