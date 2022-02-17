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Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor - Son Dakika

Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor

17.02.2022 09:03
Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) deplasmanda Burdur MAKÜ Spor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Sarayköyspor, evinde oynayacağı Serinhisarspor maçından da 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) deplasmanda Burdur MAKÜ Spor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Sarayköyspor, evinde oynayacağı Serinhisarspor maçından da 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

BAL 4. Bölge 3. Grup ekiplerinden Sarayköyspor, geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Burdur MAKÜ Spor'a konuk oldu. Kırmızı siyahlı ekip, Berk Saraç ve Rıza Bulut'un golleriyle rakibini 2-1 yenerek evine 3 puanla döndü. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, önemli karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Zorlu mücadeleyi tribünden takip eden Başkan Özbaş, elde edilen galibiyetin ardından teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Burdur'dan zaferle dönen ve moral depolayan Sarayköyspor, vakit kaybetmeden Serinhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 12. Hafta mücadelesinde 20 Şubat Pazar günü saat 14.00'te bir diğer Denizli ekibi Serinhisarspor'u konuk edecek olan Sarayköy temsilcisi, bu maça da 3 puan parolasıyla çıkacak.

Teknik direktör İbrahim Aktürk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarayköyspor, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. - DENİZLİ

Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor
Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor
Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor

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Amatör Lig, Sarayköy, Burdur, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarayköyspor galibiyet serisi istiyor - Son Dakika Spor


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