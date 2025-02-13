Sarıgöllü Öğrenciler Güreşte Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sarıgöllü Öğrenciler Güreşte Başarı Elde Etti

Sarıgöllü Öğrenciler Güreşte Başarı Elde Etti

Manisa'daki güreş müsabakalarında Sarıgöllü öğrenciler toplamda 7 madalya kazandı.

13.02.2025 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen okullar arası güreş müsabakasında Sarıgöllü öğrenciler ilçelerine madalyalarla döndü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Spor Salonda yapılan okullar arası güreş müsabakaları çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Müsabakaya katılan Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu ve Sarıgöl Atatürk Ortaokulu sporcuları ilçelerine madalyalarla döndü.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Okul sporları kapsamında Manisa Muradiye Spor Salonu'nda yapılan Yıldız Erkekler Serbest Güreş Müsabakasında, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulundan, Ahmet Mazhar Hörlek 34 kilogramda birinci, Ahmet Can Sönmez 58 kilogramda birinci, Yavuz Koca 44 kilogramda ikinci, Sezai Güzel 48 kilogramda ikinci, Hüseyin Akçakaya 57 kilogramda il üçüncüsü oldu. Atatürk Ortaokulundan 41 kilogramda Alper Çiftçi, 61 kilogramda Durmuş Ali Mert il birincisi olmuştur. Toplamda 4 altın madalya, 2 gümüş madalya, 1 bronz madalya kazandık. Emeği geçenlere ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

"Gurur duyduk"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Manisa'da yapılan Yıldız Erkekler Serbest Güreş müsabakalarında ilçemize çeşitli kilolarda 7 madalya kazandıran ayrıca Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu 90 pozitif puan alarak takım halinde il birincisi olmuştur. Sporcu öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeleri bizleri gururlandırdı." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, manisa, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgöllü Öğrenciler Güreşte Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıgöllü Öğrenciler Güreşte Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.