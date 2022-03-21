Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

21.03.2022 16:05
Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

SALON: Bahçeköy Orman FakültesiHAKEMLER: Caner Çildir, Recep KarakoçSARIYER BELEDİYESPOR: Lila, Sezen, Crncevic, Begüm, Kongyot, Chatchu-On MoksriGALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin, Planinsec, Nilay, Sude Zeynep, CaratasuSETLER: 1-3 (26-24,12-25,17-25,11-25)SÜRE: 102 dakika ( 34',...

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi

HAKEMLER: Caner Çildir, Recep KarakoçSARIYER BELEDİYESPOR: Lila, Sezen, Crncevic, Begüm, Kongyot, Chatchu-On MoksriGALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, İlkin, Planinsec, Nilay, Sude Zeynep, CaratasuSETLER: 1-3 (26-24,12-25,17-25,11-25)SÜRE: 102 dakika ( 34', 21', 26', 21')Misli.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Alexia Caratasu 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Sarıyer Belediyespor'da ise Chatchu-On Moksri 21 sayı ile oynadı.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Galatasaray ve Omar Elabdellaoui'den anlamlı paylaşım Galatasaray ve Omar Elabdellaoui'den anlamlı paylaşım Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Galatasaray: 3 Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Galatasaray: 3

Recep Karakoç, Galatasaray, Sarıyer, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 - Son Dakika


Son Dakika
16:07 HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı!
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement