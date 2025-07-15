Sarıyer'de Şenol Can Dönemi

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL