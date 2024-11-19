Sarper Mutaf'tan Milli Takım Gururu - Son Dakika
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Sarper Mutaf'tan Milli Takım Gururu

Sarper Mutaf\'tan Milli Takım Gururu

Genç basketbolcu Sarper Mutaf, A Milli Takım'a davet edildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

19.11.2024 14:41
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Genç basketbolcu Sarper David Mutaf, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna davet edilmenin büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Sarper David Mutaf, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'a davet edildiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Mutaf, "Çok mutluyum burada olmaktan. Çok büyük bir tecrübe. Burada olmak hayallerimden biriydi. Tüm Türk oyuncular bunun için çalışıyor. Burada olmak büyük bir gurur. O yüzden çok mutluyum. Destek olmak için elimden geleni yapacağım ve çalışacağım. En önemli şey tecrübe burada. Gelen oyuncular tabii ki çok önemli, değerli oyuncular. Onlardan öğreniyoruz. Hem onlarla çalışmak hem de hocamızla yan yana olmak bizim için çok büyük bir tecrübe" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman hakkında da konuşan Sarper, "Avrupa'nın en büyük koçlarından biri ve bence en büyük koçu. Oyuncu olarak basketbol için ondan sahada bir şey duymak, ondan öğrenmek, en güzel şey bence. Ben de ondan alabildiğimi almaya çalışacağım ve sahaya yansıtacağım inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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