Satranç Turnuvası çekişmeli geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Satranç Turnuvası çekişmeli geçti

11.04.2022 14:29
Satranç Turnuvası çekişmeli geçti

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Polis Haftası Satranç Turnuvası" organize edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Polis Haftası Satranç Turnuvası" organize edildi. Yoğun katılımın olduğu ve çekişmeli geçen turnuva ödül töreni ile son buldu.

Ödül Törenine, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan ve öğrenciler katıldı.

Turnuva sonunda 8 yaş ve altında Furkan Harmanşa birinci, Yahya Tuğrul Zengin ikinci, Ahmet Tarık Çiftçi üçüncü oldu. 10 yaş ve altı kategoride Batuhan Ateşşahin birinci, Furkan Kağan Ötegen ikinci ve Aziz Arda Tahtalı üçüncü oldu. 14 yaş ve altı kategoride de Eymen Akbayır birinci, Mir Baran Esen ikinci ve Kağan Harmanşa üçüncü oldu. Açık kategoride de Melih Miraç Topuz birinci, Arda Çapraz ikinci ve Feyzullah Çitil üçüncü oldu.

Törende 4 kategoride dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeleri takdim edildi. - MALATYA

Satranç Turnuvası çekişmeli geçti
Satranç Turnuvası çekişmeli geçti

YORUMLAR
500
Ceylan Karavil Park AVM'de 10 Nisan Polis Haftası kutlandı Ceylan Karavil Park AVM'de 10 Nisan Polis Haftası kutlandı Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Satranç Turnuvası, Polis Haftası, gençlik, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç Turnuvası çekişmeli geçti - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:28 Öğretmenlik eğitimi aldı ama atanamadı: Diyarbakırlı Ramazan Deniz şimdi tespih ustası
15:26 Rus ordusu Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı!
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
15:15 Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya
15:11 Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz
15:09 TÜİK, MEB, Et ve Süt Kurumu 'ndan sonra Kılıçdaroğlu bu kez de Göç İdaresi'ne gidecek: Şimdi de kum torbası koyarlar!
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:37:15. #1.11#
SON DAKİKA: Satranç Turnuvası çekişmeli geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement