Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu

29.05.2022 14:40
Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 2021-2022 Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'na 129 takımdan toplam 778 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakada öğrenciler büyük coşku yaşarken; minikler (A) kızlar kategorisinde Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu birincilik, 15 Temmuz İlkokulu ikincilik, Tarık Çevikel İlkokulu üçüncülük, minikler (A) genel kategorisinde ise Özel Teknoloji Fen Koleji İlkokulu birincilik, Yenimahalle İlkokulu ikincilik, Tarık Çevikel İlkokulu üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra minikler (B) kızlar kategorisinde Ali Hadi Türkay İlkokulu altın, Özel Kestel Kültür İlkokulu gümüş, Ali Rıza Bey İlkokulu bronz, minikler (B) genelde de Özel Bursa Uğur İlkokulu altın, Ali Hadi Türkay İlkokulu gümüş, Özel Bursa Kültür İlkokulu bronz madalya kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan satranç ustaları, kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı. Turnuvaya katılan tüm öğrencileri yürekten kutlayan Başkan Dündar, aynı zamanda satrancın zeka gelişiminin yanında çocukların sosyal hayatını topluma entegre eden önemli bir rolü olduğunu vurguladı. - BURSA

Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu
Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu
Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu
Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu

YORUMLAR
500
Polise teslim olmamak için sevgilisini rehin alıp kendi kafasına silah dayadı Polise teslim olmamak için sevgilisini rehin alıp kendi kafasına silah dayadı
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, okullar, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 15:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement