Satranç tutkunları ödüllerine kavuştu

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 2021-2022 Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'na 129 takımdan toplam 778 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakada öğrenciler büyük coşku yaşarken; minikler (A) kızlar kategorisinde Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu birincilik, 15 Temmuz İlkokulu ikincilik, Tarık Çevikel İlkokulu üçüncülük, minikler (A) genel kategorisinde ise Özel Teknoloji Fen Koleji İlkokulu birincilik, Yenimahalle İlkokulu ikincilik, Tarık Çevikel İlkokulu üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra minikler (B) kızlar kategorisinde Ali Hadi Türkay İlkokulu altın, Özel Kestel Kültür İlkokulu gümüş, Ali Rıza Bey İlkokulu bronz, minikler (B) genelde de Özel Bursa Uğur İlkokulu altın, Ali Hadi Türkay İlkokulu gümüş, Özel Bursa Kültür İlkokulu bronz madalya kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan satranç ustaları, kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı. Turnuvaya katılan tüm öğrencileri yürekten kutlayan Başkan Dündar, aynı zamanda satrancın zeka gelişiminin yanında çocukların sosyal hayatını topluma entegre eden önemli bir rolü olduğunu vurguladı. - BURSA