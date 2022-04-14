Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu - Son Dakika
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Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu

14.04.2022 12:41
Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Gaziantep İl Yarışmalarında dereceye giren spor kulüplerine ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu takdim etti.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Gaziantep İl Yarışmalarında dereceye giren spor kulüplerine ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu takdim etti. Akıllı hamlelerin sahipleri, Takımlar Şampiyonası Türkiye Finali'nde Gaziantep'i temsil edecekler.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Gaziantep İl Yarışmaları, 2 farklı kategoride 12 farklı takımdan 72 lisanslı sporcunun mücadelesine sahne oldu. 2-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda usta satranççılar, Türkiye finallerine katılmak için hamle yaptı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Hamleni Yap projesiyle satranç branşında faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerine verilen desteklerle uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Gaziantep İl Yarışmaları ödül töreninde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gaziantep İl Temsilcisi Ebru Baloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı H. Rahmi Açıkkol ve TSF ilçe temsilcileri, dereceye giren sporcuları yalnız bırakmadı.

"Kulüp sayısındaki artış mutluluk verici"

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, satranç branşında faal kulüp sayısındaki artışın mutluluk verici olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında, "Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Gaziantep İl Yarışmalarına katılan ve dereceye giren spor kulüplerimizi gönülden kutluyorum. Hamleni Yap projemiz ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle ilimizdeki faal müsabık sporcu sayısı artış gösterdi. Kurumlar arası iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar satranç branşında faaliyet gösteren faal kulüp sayısındaki artış da ayrıca mutluluk verici. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 11-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyor, yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu
Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu
Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu
Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu
Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu
Satrançta, şampiyon kulüpler belli oldu

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Satranç Turnuvası, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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