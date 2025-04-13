Savic: Form tutmaya başlıyoruz - Son Dakika
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Spor

Savic: Form tutmaya başlıyoruz

Trabzonsporlu Stefan Savic, Rizespor galibiyetinin ardından takımın form tutmaya başladığını söyledi.

13.04.2025 22:25
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Trabzonsporlu oyuncu Stefan Savic, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir maç ortaya koyduklarını belirterek, "Form tutmaya başlıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın tecrübeli futbolcusu Stefan Savic, form tutmaya başladıklarını dile getirerek, "Takım olarak gayet iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım iyi mücadele örneği gösterdi. Takımımızın göstermiş olduğu duruştan ve ortaya koyduğu oyundan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Form tutmaya başlıyoruz. Hocamızın istediği oyun şeklini yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi bunu da başardık" diye konuştu.

"Doğal pozisyonunda oynayan oyuncularla oynadığınızda her zaman daha iyi performans gösterebiliyorsunuz" diyen Savic, "Takım için çok daha iyi işler ortaya koyabiliyorsunuz. Arseniy Batagov genç yetenekli önünde önemli bir gelecek ve başarılar elde edebilecek bir oyuncu. Daha önce de ifade etmiştim taktik çalışması, mücadele etmesi gerekiyordu. Tabii ki yetenekli olduğu aşikar. Daha iyiye gitmesi için bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi"

Türkiye Kupası'nın öneminin farkında olduklarını kaydeden Savic, "Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi. Özellikle taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir kupa. Kupanın öneminin farkındayız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerektiğinin farkındayız. Taraftarlarımız sezon boyunca en tutkulu şekilde bize destek olmaya çalışıyorlar. Biz de bunun ödülünü onlara bir mutluluk armağan ederek vermek istiyoruz. Tüm gücümüzle kupada yer almak kupayı kazanabilmek adına mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Her antrenörün saha içerisinde ona yardımcı olabilecek bir el uzatabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardır"

Fatih Tekke'ye saha içerisinde bir el olarak yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Savic, "Hocamızla birlikte çok iyi bir iletişimimiz var. Genç ama futbol adına çok fikirleri olan bir antrenör. Kendisi ile birlikte fikir alışverişinde bulunmayı çok önemsiyorum. Her antrenörün saha içerisinde ona yardımcı olabilecek, bir el uzatabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardır. Hocamıza yardımcı olabileceğim ne varsa her türlü fikir alışverişinde bulunmaya elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Saha içerisinde bu ilişkiyi sürdürmeye ben de onun saha içerisinde belki bir eli olarak takım arkadaşlarım ve ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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