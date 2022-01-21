Üye Girişi
Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası - Son Dakika

Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası

21.01.2022 14:12
Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası

SANKO Okulları öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "3'üncü Şehitkamil'i Anma Yüzme Müsabakası"nda 11 birincilik, dokuz ikincilik, yedi üçüncülük olmak üzere 27 madalya kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "3'üncü Şehitkamil'i Anma Yüzme Müsabakası"nda 11 birincilik, dokuz ikincilik, yedi üçüncülük olmak üzere 27 madalya kazandı.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları yüzücülerinden Ali Emre Simitçi; 50, 100, 200 metre serbes ve 50 metre kelebekte birinci, 100 metre sırtüstünde ikinci, Beril Tanrıtanır; 50, 100, 200 metre sırtüstü ve 200 metre karışıkta birinci, 50 metre serbestte ikinci, Kadirhan Sağlam; 200 metre karışıkta birinci, 200 ve 400 metre serbestte üçüncü, Defnesu Demirbakan; 50 metre serbestte birinci, 200 metre serbest, 50 metre kelebekte ikinci, 100 metre serbestte üçüncü, Tuna Karakuş; 50 metre kurbağalamada birincilik elde etti.

Çınar Özkamalı; kurbağalama stilinde 50 metrede ikinci, 100 ve 200 metrede üçüncü, Duru Kayın; 200 metre kurbağalamada ikinci, 50 metre kelebekte üçüncü, Nehir Kelleci; 50 ve 100 metre sırtüstünde ikinci, Yiğit Settar Evgülü; 400 metre serbestte ikinci, Irmak Zehra Kökmen ise 50 metre kurbağalamada üçüncü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarılarını 27 madalya ile taçlandırmasından gurur duyduğunu belirterek, öğrencileri ile antrenörleri Fatih Karakurt, Meltem Kalkan ve Ahmet Süral'ı kutladığını bildirdi. - GAZİANTEP

Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası
Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası

YORUMLAR
500

Şehitkamil, Gaziantep, gençlik, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası - Son Dakika Spor


Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:36:42. #1.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil'i anma yüzme müsabakası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement