Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, kariyerinde yeni bir döneme giriyor.
İngiliz basınına göre çıkan haberlere göre; Belçika Pro Lig ekibi Beerschot'u birçok yönden geliştirmeyi hedefleyen yönetim, işe başkanlık değişimi ile başlayacak. Belçika ekibinin yönetimi daha önce Sheffield United ve Fenerbahçe'deki yöneticilik deneyimi göz önüne alınarak Selahattin Baki'de karar kıldı. İki kulüpte de futboldan sorumlu yöneticilik görevini üstlenen Baki'nin Beerschot'a başkan olma ihtimali Belçika basınında da yer aldı.
Belçika'nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip Beerschot'un 125 yıllık bir tarihi bulunuyor. Mor-beyazlı takım, 13 haftası geride kalan Belçika Pro Ligi'nde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Köklü kulüp, topladığı 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor - Son Dakika
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