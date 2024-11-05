Selahattin Baki, Avrupa\'da kulüp başkanı oluyor

Spor

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, kariyerinde yeni bir döneme giriyor.

BEERSCHOT'UN BAŞKANI OLACAK

İngiliz basınına göre çıkan haberlere göre; Belçika Pro Lig ekibi Beerschot'u birçok yönden geliştirmeyi hedefleyen yönetim, işe başkanlık değişimi ile başlayacak. Belçika ekibinin yönetimi daha önce Sheffield United ve Fenerbahçe'deki yöneticilik deneyimi göz önüne alınarak Selahattin Baki'de karar kıldı. İki kulüpte de futboldan sorumlu yöneticilik görevini üstlenen Baki'nin Beerschot'a başkan olma ihtimali Belçika basınında da yer aldı.

BELÇİKA TAKIMI 125 YILLIK BİR TARİHE SAHİP

Belçika'nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip Beerschot'un 125 yıllık bir tarihi bulunuyor. Mor-beyazlı takım, 13 haftası geride kalan Belçika Pro Ligi'nde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Köklü kulüp, topladığı 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.