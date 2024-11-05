Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor - Son Dakika
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Spor

Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor

Selahattin Baki, Avrupa\'da kulüp başkanı oluyor

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, Belçika Pro Lig ekibi Beerschot'un başkanı olmaya hazırlanıyor. Baki, daha önce sarı-lacivertlilerde ve İngiliz ekibi Sheffield United'da futboldan sorumlu yöneticilik yapmıştı.

05.11.2024 20:58
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Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, kariyerinde yeni bir döneme giriyor.

BEERSCHOT'UN BAŞKANI OLACAK

İngiliz basınına göre çıkan haberlere göre; Belçika Pro Lig ekibi Beerschot'u birçok yönden geliştirmeyi hedefleyen yönetim, işe başkanlık değişimi ile başlayacak. Belçika ekibinin yönetimi daha önce Sheffield United ve Fenerbahçe'deki yöneticilik deneyimi göz önüne alınarak Selahattin Baki'de karar kıldı. İki kulüpte de futboldan sorumlu yöneticilik görevini üstlenen Baki'nin Beerschot'a başkan olma ihtimali Belçika basınında da yer aldı.

BELÇİKA TAKIMI 125 YILLIK BİR TARİHE SAHİP

Belçika'nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip Beerschot'un 125 yıllık bir tarihi bulunuyor. Mor-beyazlı takım, 13 haftası geride kalan Belçika Pro Ligi'nde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Köklü kulüp, topladığı 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Selahattin Baki, Fenerbahçe, Belçika, Ali Koç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • H celik:
    Mafya azından kurtulursa belki yoksa ilerleyemez 6 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    İsmail Baki = Acun Ilıcalı FUTBOL CEHALETİ ALIŞINDAN EŞİTLER. AYNI ZAMANDA İKİSİ DE ALİ KOÇ UN MAŞASII OLDU. 5 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Para çok herhalde 4 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    fare yuvasına giremezmiş bir de kuyruğuna balkabağı bağlarmış, Türkiye'yi haketti Avrupa eksik kaldı. 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALI NIN GIRTLAGINA YAPISTIGI FENEV LI DEĞİL MI 2 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    adam şampiyonluk görmek için taaa nerelerdeki takıma gidiyor napsin 1 0 Yanıtla
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