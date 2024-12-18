Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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Spor

Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı

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Fenerbahçeli eski yönetici Selahattin Baki'nin yönetim Kurulu üyesi olduğu İngiltere Championship takımlarından Sheffield United, Amerikalı şirket COH Sports'a yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında satıldı.

18.12.2024 23:16  Güncelleme: 07:52
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı İngiltere Championship ekibi Sheffield United'ın sahibi değişti.

135 MİLYON DOLARA AMERİKALILARA SATILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amerikalı şirket COH Sports'un Sheffield United'ı yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında satın aldığı belirtildi.

İŞLEMLERİ SELAHATTİN BAKİ TAMAMLAYACAK

Fenerbahçe'den de tanıdığımız Sheffield United'ın Türk yöneticisi Selahattin Baki, Amerikalı şirket COH Sports ile yapılan anlaşmanın duyurusu için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United 135 milyon dolara satıldı

CHAMPIONSHIP'TE ZİRVEDELER

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'i 16 puanla son sırada bitirip küme düşen Sheffield United, bu sezon Championship'te geride kalan 21 haftada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 45 puan toplayan Sheffield, ligin zirvesinde yer alıyor.

Selahattin Baki\'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı

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Son Dakika Spor Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yildiray:
    karaparacı Acun ve uzantıları heryerdeler 20 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALİ KOÇ UN GIRTLAGINA SARILDIĞI 9 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun sana 4 5 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Yapı yapı diyenler buyrun bakalım o kara paraları aklayacak yerleri nasılda bulmuşsunuz 5 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    takim ingiltere alan amerikli satan türk anlasma ve aciklama riyadda yapiliyor anlam.veremedim 3 3 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Ünlü düşünür Ali Koç ne demişti...Sus Ulan... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Selahattin Baki'nin yöneticisi olduğu Sheffield United, 135 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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