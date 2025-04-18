Selçuk İnan: Hedef Başakşehir Maçı - Son Dakika
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Spor

Selçuk İnan: Hedef Başakşehir Maçı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçını kazanmayı hedefliyor.

18.04.2025 10:14
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımın bulunduğu nokta ve oyuncularından memnun olduğunu belirterek, ligin 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

İnan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularının şu ana kadar iyi iş çıkardıklarını ve övgüyü fazlasıyla hak ettiklerini dile getirdi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu anlatan İnan, "Futbolda dün yok, her gün yeni bir hedef ve yeni bir başlangıç var. Oyuncularımızın bunun farkında olması beni mutlu ediyor. İstatistiksel olarak önemli yerlere geldik ama dediğim gibi bundan sonraki maç, hedef maçı. Biz maç maç bakıyoruz ve Başakşehir de onlardan biri. Tek hedefimiz var, Başakşehir'e karşı galip gelmek." dedi.

Selçuk İnan, takımın Avrupa hayalinin olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, şöyle yanıt verdi:

"Hayal kurmak insanların hakkı. Şehirde böyle bir beklenti var. Umut varsa her zaman peşinden gitmek gerek. Ama hayatta bana göre olmadı hedefler koymak, hayalleri ortaya koymak. Ben maç maç bakıyorum. Demek ki şehir takıma güveniyor ve böyle hayaller kuruyor. Tabii bu işler kolay değil. Sadece hedef koymak yetmiyor, o yüzden bu hedef için yapılması gerekenler ön plana çıkıyor. Çalışıyoruz. Bu anlamda şehrin desteği bizim için önemli."

Taraftarı maça davet etti

İnan, sezon başında takımın zor şartlar altında kurulduğunu hatırlatarak, "Taraftarımızı her maça davet ediyoruz. Çünkü çok zor şartlar altında kuruldu bu takım, zor dönemlerden geçtik. Şimdi daha iyi durumdayız ama dediğim gibi sadece belli bir hedef koyup hedef odaklı olmak istemiyorum. Benim için en önemli hedef önümüzdeki Başakşehir maçını kazanmak." ifadelerini kullandı.

Takımın oyun kurgusunda rakibe göre şekil aldıklarını anlatan İnan, bazen 3'lü, bazen 4'lü, bazen de geride 5'li kaldıklarını, oyuncularının verilen tüm görevleri özveriyle yerine getirdiğini, son haftalardaki başarının da bundan kaynaklandığını aktardı.

"Yukarı ivmelenmek kolay değil"

Gaziantep FK'nin yıllardır son maçlarda, son haftalarda kümede kalmış bir takım olduğunu ve yukarı doğru ivmelenmenin kolay bir iş olmadığının altını çizen İnan, şöyle konuştu:

"Motive konusunda işimiz kolay değil, yıllardır son maçlarda, son haftalarda kümede kalmış bir takımız. Bu yüzden yukarıya doğru ivmelenmenin kolay olmadığının farkındayım. Bu oyuncular bunun üstesinden gelebilecek durumda, işimiz kolay değil, zor ama yapılmayacak bir şey değil. Biz oyuncularımızı doğru pozisyonlarda oynatmaya çalışıyoruz. Onları doğru zamanlarda dinlendirmek, onları yukarı çekmek motive etmek de bizim işimiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Selçuk İnan: Hedef Başakşehir Maçı - Son Dakika

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