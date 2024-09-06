Sen misin gitmeyen! Jose Mourinho, Ryan Kent'i kovmaktan beter etti - Son Dakika
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Sen misin gitmeyen! Jose Mourinho, Ryan Kent'i kovmaktan beter etti

Sen misin gitmeyen! Jose Mourinho, Ryan Kent\'i kovmaktan beter etti

Avrupa listesini UEFA'ya teslim eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan gönderilmek istenen isimlerle de görüşmeler yapılırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığa yanaşmayan Ryan Kent'e serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Mourinho, Kent'e "Kadroda düşünmüyorum seni, gençsin, git oyna, kariyerini de mi düşünmüyorsun?" dedi.

06.09.2024 17:07
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Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Avrupa listesini UEFA'ya teslim etti. Listede, yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz da yer almadı. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de bu sezon başarılı olmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun bu isimlerden Kent ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"KARİYERİNİ DE Mİ DÜŞÜNMÜYORSUN?"

Geçen sezon Lazio'yu geri çeviren bu sezon hazırlık maçlarında Jose Mourinho'nun sürekli şans vermesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Ryan Kent'e kadro planlamasında düşünülmediği iletildi ve kendisine takım bulması istendi. Sports Digitale'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, Ryan Kent'e kariyerini düşünerek takımdan ayrılması gerektiğini "Kadroda düşünmüyorum seni, gençsin, git oyna, kariyerini de mi düşünmüyorsun?" sözleriyle ifade etti.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Yılda 2 milyon euro kazanan 27 yaşındaki Kent'in alacaklarının tamamını alıp bedelsiz olarak kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Kent, Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta 1 gol, 2 asist katkısı yaptı. İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

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Son Dakika Spor Sen misin gitmeyen! Jose Mourinho, Ryan Kent'i kovmaktan beter etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol MARASLI: Kent haklı.sen adamla yeni hocan belirsiz iken anlaş 3,4 yıllık kontrat yap sonra hoca gelsin sisteme uymasın,ondan aynı bölgeye daha iyi futbolcuları transfer et sonra dedi git.burada yorum yapan çok kişi aynı pozisyonda olsa onlar dahi gitmezdi. 61 8 Yanıtla
  • Celal Özdemir: adam kovmaktan beter etmiş karşısındaki de biraz adamsa grur yapar gider ama hayattaki tek amacı sadece para ise oturduğu yerden kazanır 31 24 Yanıtla
    ?????????????? ??????????????: Adamın elinde tapu gibi sözleşme var istediğini alır gider o kadar basit. 3 1
  • Mehmet Menteş: Kent iyi futbolcuyudu nedense Fener gelince adamın ışığı söndü 31 15 Yanıtla
  • ferhat eser: garanti ücret karşılığı sözleşme yaparken iyi düşünmek lazım bizdede var bunlardan adamlar paramı verin gidelim diyolar 3 kuruşluk adamla 15 kuruşa sözleşme yaparlarsa olacağı budur 27 6 Yanıtla
  • Ali Kublay: Sanki kendi giderken tazminatlarını almamış kariyerini düşünmüş gibi çok komik biz bunlara agzimizla değil başka taraflarimizla gülüyoruz 25 4 Yanıtla
  • Şahan Çakır: tam tersi olsaydı adam çok iyi performans gösterseydi , Real Madrid isteseydi ve bonservis ödemeye yanaşmasaydı, beni bırakın gitmek istiyorum deseydi fb tabiki buyur bonservisin güle güle mi derdi şaka gibisiniz 12 5 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Bulmuş yağlı takımı bırakırmı 5 1 Yanıtla

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