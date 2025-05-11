Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı - Son Dakika
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Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı

Beşiktaş'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Serdal Adalı, 4,648 oyla tekrar başkan seçildi.

11.05.2025 19:47
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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlılarda Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, 4 bin 648 oy ile başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

Serdal Adalı 2. kez kazandı

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.

Toplam 30 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:

1. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9

2. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 96

Gürkan Aksoy: 10

3. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 18

4. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 175

Gürkan Aksoy: 23

5. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 17

6. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 180

Gürkan Aksoy: 23

7. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 23

8. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 21

9. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21

10. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20

11. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 159

Gürkan Aksoy: 21

12. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 147

Gürkan Aksoy: 14

13. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 139

Gürkan Aksoy: 13

14. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 9

15. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 168

Gürkan Aksoy: 14

16. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 16

17. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 157

Gürkan Aksoy: 18

18. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

19. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

20. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 187

Gürkan Aksoy: 25

21. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 173

Gürkan Aksoy: 9

22. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 183

Gürkan Aksoy: 11

23. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 133

Gürkan Aksoy: 15

24. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

25. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

26. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 148

Gürkan Aksoy: 3

27. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 194

Gürkan Aksoy: 6

28. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 99

Gürkan Aksoy: 9

29. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 135

Gürkan Aksoy: 12

30. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 123

Gürkan Aksoy: 17

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

Yedek

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı - Son Dakika

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