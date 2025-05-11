Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlılarda Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, 4 bin 648 oy ile başkanlığa seçildi.
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.
30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.
Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.
Serdal Adalı 2. kez kazandı
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.
Toplam 30 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:
1. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9
2. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10
3. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18
4. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23
5. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 17
6. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23
7. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23
8. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21
9. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21
10. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20
11. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21
12. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14
13. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13
14. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9
15. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14
16. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16
17. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 157
Gürkan Aksoy: 18
18. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
19. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
20. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25
21. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 173
Gürkan Aksoy: 9
22. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 183
Gürkan Aksoy: 11
23. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15
24. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
25. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
26. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 148
Gürkan Aksoy: 3
27. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 194
Gürkan Aksoy: 6
28. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 99
Gürkan Aksoy: 9
29. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 135
Gürkan Aksoy: 12
30. sandık sonuçları:
Serdal Adalı: 123
Gürkan Aksoy: 17
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
Yedek
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam - İSTANBUL
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