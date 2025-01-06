Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Seçildi

Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda rekor oyla seçildi. Adalı, güveni boşa çıkarmayacaklarına ve Beşiktaş için çalışacaklarına söz verdi.

06.01.2025 11:52  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, "Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız" dedi.

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Adalı ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar verdi.

SERDAL ADALI: BU GÖREVE VE EMANETE LAYIK OLACAĞIZ

Yeni yılın Beşiktaş'a güzellikler getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan başkan Serdal Adalı, "Tarihin en çok katılımlı genel kurulunda rekor oyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ı bize emanet eden genel kurul üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TEVFİK YAMANTÜRK: BAŞKANIN BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUM

Beşiktaş'ın zor bir dönemden geçtiğini ancak başkan Serdal Adalı'nın bu görevin üstesinden geleceğine inandığını belirten Tevfik Yamantürk, "Camiamıza hayırlı olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hayatta kimin yerinde olmak istemezsin deseler başkanın yerinde olmak istemezdim. Nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Hem tecrübesiyle, hem de zaten çok daha büyük organizasyonların içinde bulundu. Hiçbir soru işareti altında kalmadan bunları yönetiyor. Çok ciddi kamuoyu baskısını da göğüsleyecek karakterde ve yapıda. Maalesef Beşiktaş'ta makama gelenler, makamı kendilerine ait zannediyorlar. Böyle bir düzen dünyada yok. Böyle bir düzen evimizde bile yok. Yapan eden bir anda çekip gidiyor, her şey bize kalıyor. Biz devamlı dalgaya karşı yüzüyoruz. Maalesef bu dalgayı biz yaratıyoruz. Çok ciddi bir emaneti yönetmek üzere buraya geldiniz, inşallah çok başarılı olursunuz. Ben kalben buna inanıyorum. İnşallah emaneti layık olduğu yerlere taşıyacağız. Benim inancım insan cebindeki paranın bile sahibi değildir" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

YEDEK: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Kaynak: DHA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.